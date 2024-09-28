JR九州によると、28日午前9時49分ごろ、山陽新幹線博多駅（福岡市博多区博多駅中央街1-1）で安全確認を行った。この影響で同10時12分現在、九州新幹線に遅れが出ている。同10時40分現在、ほぼ正常に戻った。