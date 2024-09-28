ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ペットのベッドとしても使うことができる、ディズニーデザイン「足入れクッション」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「足入れクッション」くまのプーさん © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by