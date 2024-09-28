「ロッキーズ−ドジャース」（２７日、デンバー）ドジャース・大谷翔平選手が「１番・指名打者」で出場。四回１死一塁の第３打席で右前打を放ち、３試合連続で今季６０度目の複数安打とした。これで瞬間打率は・３０７に。この後、試合に臨むナ・リーグ首位打者、アラエズ（パドレス）の・３１２に５厘差に迫った。大谷は二回１死一、二塁で迎えた第２打席で右前タイムリー。１０試合連続安打＆３戦連続タイムリーとすると、