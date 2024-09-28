【モデルプレス＝2024/09/28】超特急のカイ（小笠原海）、ユーキ（村田祐基）、マサヒロ（森次政裕）が27日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。マサヒロが兄とのエピソードを語った。【写真】超特急、セクシー解禁 はだけたシャツで腹筋チラ見せ◆マサヒロ、応援してくれる兄の存在この日、リスナーから「どんな時に『兄弟がいて良かった』と思いますか？」