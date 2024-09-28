米プロ野球メジャーリーグ（ＭＬＢ）史上初の「５０本塁打−５０盗塁」という大記録を達成した大谷翔平（３０、ＬＡドジャース）のシーズン５０号ホームランボールをめぐり法廷争いが始まった。観客席で自分が先にボールを捕ったのに他の観客にこれを奪っていったとして競売の中止を求める仮処分申請がフロリダ州裁判所に提出されたと、米ＥＳＰＮが２７日（日本時間）報じた。ＥＳＰＮによると、仮処分申請を提起したのは１８歳の