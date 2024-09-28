彩の日は、同社が製造・販売する人気シフォンケーキ「うどん粉シフォン」全30フレーバーをリニューアルし、2024年9月18日(水)から静岡県内にて販売中です。 彩の日「うどん粉シフォン」全30フレーバーリニューアル 商品名：うどん粉シフォン発売日：2024年9月18日(水)※リニューアル後の商品価格：プレーン 180円(税込)その他 250円(税込)内容：1個フレーバー：全30種美黄卵のプレーン、朝