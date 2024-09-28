ハーバー研究所は、生搾り製法の大麦若葉とオリジナル素材「ハーバー酵素熟成ハトムギ(R)」を使用した『酵素熟成ハトムギ青汁』を、2024年11月19日(火)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて発売します。 ハーバー研究所『酵素熟成ハトムギ青汁』 ハーバー研究所は、生搾り製法の大麦若葉とオリジナル素材「ハーバー酵素熟成ハトムギ(R)」を使用した『酵素熟成ハトムギ青