自党の石破茂新総裁について、中国社会科学院の専門家は「地に足がついた政治家」と評価しながらも、アジア版NATOの創設は「緊張を高める」と警戒感をにじませました。【映像】中国専門家のコメント「保守政治家の中では比較的穏健な人物だ。石破さんは日中関係の安定と発展に貢献するかもしれない」（中国社会科学院・日本研究所の孟明銘氏）中国社会科学院日本研究所の専門家は、石破氏は「クリーンなイメージで地に足がつい