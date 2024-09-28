Red Velvetが27日午後、「2024 Red Velvet FANCON TOURin MACAU」のため、仁川（インチョン）国際空港を通じてマカオに出国した。・Red Velvet、タイでのファンコンサートが成功裏に終了「ファンのおかげで幸せだった」・Red Velvet ジョイ、SMと契約終了か…報道に事務所がコメント