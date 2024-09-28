日本テレビ系「ウェークアップ」（土曜・午前８時、読売テレビ制作）は２８日、岸田文雄首相の後任を選ぶ自民党総裁選が２７日に都内で投開票され、史上最多９人が立候補し、石破茂元幹事長が、決選投票で高市早苗経済安全保障担当相を破り、第２８代総裁に選出されたことを報じた。石破氏は１０月１日召集の臨時国会で第１０２代首相に指名される。「最後の戦い」と明言した５度目の挑戦で、ようやく首相にまでたどり着いた石