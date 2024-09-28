『マジンガーZ』『UFO戦士ダイアポロン』『怪物くん』『クレヨンしんちゃん』と、世代を超えた日本漫画・アニメのキャラがメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）になって登場。＞＞＞ベアブリック新作の画像を見る（画像14点）『マジンガーZ』は永井豪原作の漫画およびアニメ作品。高校生・兜甲児が、祖父の形見である巨大ロボット・マジンガーZに乗り、世界征服を企むドクター地獄（Dr.ヘル