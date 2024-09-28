9月25日、強制執行妨害容疑などの罪で羽賀研二容疑者（63）が逮捕された。2006年の詐欺・恐喝未遂、2019年に同じく強制執行妨害罪に続く3度目の逮捕とあって、世間からは「またか……」という反応が大多数。そんな彼にも芸能界で光り輝く時代があった。集英社がかつて発行していた雑誌「週刊明星」の特集記事より、若かりし頃の羽賀容疑者を振り返る。 〈秘蔵写真〉芸能界デビュー当時、輝いていた羽賀研二 松田聖子と共演