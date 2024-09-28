大麻の密売拠点として、大阪市内のホテルの事務所を提供した疑いで、男が逮捕されました。大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのは、大阪市東成区の韓国籍・宣裕将容疑者（４５）です。警察によりますと、宣容疑者は今年８月、実質的に経営する東成区のホテルの事務所を１８歳と１９歳の男２人に提供し、大麻の所持をほう助した疑いがもたれています。男２人はホテルの事務所を大麻の密売拠点にしていたとみられ、警察が捜索し