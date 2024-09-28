【デンバー時事】米大リーグは２７日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロッキーズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で出場し、六回に５４号３ランを放つなど、５打数４安打４打点と活躍し、１１―４の勝利に貢献した。二回には二盗を決め、２００１年のイチロー（当時マリナーズ）を抜いて日本選手単独最多のシーズン５７盗塁に。打率はナ・リーグ２位の３割９厘に上昇し、トリプルスリー（打率３割、３０本塁打、３０盗塁以上）達成