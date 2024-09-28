心斎橋商店街に9月27日、ニューバランスの西日本最大規模となる「ニューバランス心斎橋」（大阪市中央区心斎橋筋1）がオープンしました。 ラインアップは、ライフスタイル、キッズ、ランニング、バスケットボール、大谷翔平選手のシグネチャーコレクションのアパレルなどを展開しています。