秋のスピード王決定戦スプリンターズＳ（Ｇ?、中山・芝1200メートル）が、２頭の香港馬を迎えて行われる。香港馬は過去10年で３頭出走して５着、６着、競走中止。この成績だけを見ると買いづらいが、競走を中止した馬を除く２頭は、どちらも勝ち馬と０秒２差だった。軽視しない方がいいだろう。今年出走する２頭のうちビクターザウィナーは、春の高松宮記念に続いての参戦となる。近２走は６着、７着と冴えないが、高松宮記念