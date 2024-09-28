Photo: 小野寺しんいち 選択肢が増えてきているポータブルゲーミングPC。現在開催中の東京ゲームショウ2024でも、様々なデバイスに出会うことができました。ポータブルゲーミングPCは、長時間持ちながら遊ぶことが前提になるデバイスです。最良の機種を選ぶため、スペックだけでなく、手に持った感触も重要な要素になるはず。LenovoのLenovo Legion Go、One-NetbookのOneXFly、MSIのClaw A1M