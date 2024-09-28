ヨネスケ”こと落語家の桂米助が、30日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。桂米助＝テレビ朝日提供○■桂米助、桂米助さんとのエピソード語る8月に99歳で急逝した桂米丸さんだが、米助は高校卒業後すぐに米丸さんの弟子となった。入門する際に長髪を指摘され坊主頭にしたところ、人相が悪くなり誘拐犯に間違えられたなど、師匠との面白エピソードをいろいろと語る。そんな米助は