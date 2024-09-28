◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2024年9月27日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（30）が27日（日本時間28日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で右前適時打を放ち、10試合連続安打をマークした。3−1の2回1死一、二塁で迎えた第2打席、相手先発・クワントリルの外角スプリットを捉えると、打球は一、二塁間を抜け右前へ。二塁走者・パヘスを生還させる適時打となった。これで得点圏で