イングランド・プレミアリーグのアーセナルでもプレーした元ドイツ代表ＧＫイェンス・レーマン氏（５４）が２７日に有罪判決を受け、罰金１３万５０００ユーロ（約２１３３万円）の支払いを命じられた。ドイツ紙「ビルト」など各メディアによると、レーマン氏は２０２２年７月にシュタルンベルク湖畔にある隣人のガレージ屋根のはりが自宅から見える「景観を遮っている」としてチェーンソーで切断。元ドイツ代表は監視カメラの