ブルボンは、「贅沢ルマンド」シリーズに、ミルクの甘みが広がる「贅沢ルマンド芳醇ミルク」を2024年10月1日(火)より発売します。 ブルボン「贅沢ルマンド芳醇ミルク」  商品名：贅沢ルマンド芳醇ミルク内容量：9本発売日：2024年10月1日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプラ