敵地ロッキーズ戦でシーズン57盗塁目を記録したドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

大谷翔平が57盗塁で日本人最多記録樹立 イチロー氏を超える

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 現地時間27日、大谷翔平はロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場した
  • 2回にタイムリーを放ち、その後に二盗に成功してシーズン57盗塁とした大谷
  • 2001年のイチローの56盗塁を上回り、日本人最多記録となった
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