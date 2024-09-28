月間アクティブユーザー数が2億人を超える人気チャットアプリ「Discord」の公式ブログにおいて、「どのように使用する帯域幅を削減したのか」について解説した記事が投稿されています。How Discord Reduced Websocket Traffic by 40%https://discord.com/blog/how-discord-reduced-websocket-traffic-by-40-percentDiscordのクライアントがサーバーに接続すると、ゲートウェイと名付けられたサービスを通してリアルタイムにさまざ