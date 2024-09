コピス吉祥寺は、2024年10月11日(金)〜10月14日(月・祝)の4日間、吉祥寺の街で街歩きとビールを楽しむイベント『吉祥寺BEER and WALK』を開催します。 コピス吉祥寺『吉祥寺BEER and WALK』 ・名称: 吉祥寺BEER and WALK・開催日時: 2024年10月11日(金)〜2024年10月14日(月・祝)11日(金)16:00〜21:0012日(土)、13日(日)11:00〜21:0014日(月・祝)11:00〜19:00・開催場所: コピス吉祥寺A館3階GREENING