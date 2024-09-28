北海道ホテル＆リゾートグループが運営する「芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館」で、2024年11月17日(日)に「温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉」を開催します。 温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉 北海道ホテル＆リゾートグループが運営する「芦別温泉スターライトホテル＆おふろcafe星遊館」で、2024年11月17日(日)に「温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉」を開催。 ■11/17(日)温泉ソムリエ