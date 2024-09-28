ブルボンは、お子さまのおやつとして体にうれしい栄養素を含んだポテトチップス「おやさいポテトしお味」「おさかなポテトしお味」を2024年10月1日(火)より発売です。 ブルボン「おやさいポテトしお味」「おさかなポテトしお味」 内容量：90g発売日：2024年10月1日(火)全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味
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