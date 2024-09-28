知人男性を川に転落させて殺害したとして、大阪府警は２７日、同府富田林市、無職井上司容疑者（６１）を殺人容疑で逮捕した。井上容疑者は男性の生命保険金の受取人になっており、府警は保険金目的とみている。井上容疑者は調べに「殺していません」と容疑を否認している。発表では、井上容疑者は昨年１２月４日頃、同府柏原市の大和川河川敷で、知人の八尾市、無職池田明弘さん（当時６３歳）を何らかの方法で川に転落させ、