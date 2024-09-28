記録的な大雨の影響で、一時は100カ所以上あった孤立集落が27日、実質的に解消したと、石川県が発表しました。ただ、地震後に建てた仮設住宅の4割が浸水したほか、輪島市、珠洲市、能登町では、456人が避難所に身を寄せていて、4000戸以上の住宅などで断水が続いています。石川県の馳浩知事は27日、総理官邸を訪れ、「激甚災害」への早期指定を求める要望書を提出しました。岸田文雄総理大臣は、住民がホテルなどで2次避難