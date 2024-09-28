俳優神田正輝（73）が28日、27年半にわたり携わってきたテレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）の最終出演を迎えた。この日は「グアムSP神田正輝卒業の旅へ」と題したロケへ。松下奈緒、勝俣州和とグアムを旅した映像が中心となった。ロケVTRの最後には、松下奈緒、勝俣州和の同行した仲間から、番組への思いを聞かれ、初代MCの草野仁から番組を受け継いだ当時の思いに触れた。「草野さんが一生懸命ちゃんとやって