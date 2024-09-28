台風第１７号は、マリアナ諸島を１時間におよそ１０キロの速さで北西へ進んでいます。 【写真を見る】台風17号最新情報このあとの進路と勢力は太平洋側から本州接近 台風第１７号は、２８日６時にはマリアナ諸島の北緯１９度０５分、東経１４４度２０分にあって、１時間におよそ１０キロの速さで北西へ進んでいます。 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メ&#