ドジャース大谷翔平選手が史上初めて「５０本塁打−５０盗塁」を達成した５０号記念球がのオークションが２７日（日本時間２８日）、米競売サイト「ゴールディン」に出品され、最低設定額５０万ドル（約７１００万円）から開始２時間で１０万ドルアップし、６０万ドル（約８５２０万円）に達した。３人が入札している。１０月９日までに入札額が３００万ドル（約４億２６００万円）を超えず、入札とは別に４５０万ドル（約６