建物の背後で立ち上る煙＝２７日、レバノン首都ベイルート/Emilie Madi/Reuters（ＣＮＮ）レバノンの首都ベイルートで２７日、複数の大規模な爆発が発生した。現地のＣＮＮ取材班が目撃した。ＣＮＮはＳＮＳで共有された動画の位置を特定した。動画には、攻撃でベイルート南郊のダヒエ周辺で複数の大きな煙が立ち上る様子が映っている。これはＣＮＮ取材班が非常に大きな爆発音を聞いた後のものだ。ダヒエは人口密度が高く、イスラ