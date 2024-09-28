「広島３−２阪神」（２７日、マツダスタジアム）広島が延長１２回、代打・末包の右越え二塁打でサヨナラ勝ち。３位ＤｅＮＡとのゲーム差を「１」に縮めた。デイリースポーツ評論家の岡義朗氏は菊池や秋山らバックの好守と継投の“復活”に注目。九回の大ピンチを切り抜けた栗林良吏投手（２８）の修正能力の高さも評価した。◇◇◇◇同点の九回に登板した栗林は全体的にボールが高かった。先頭の佐藤輝には初球