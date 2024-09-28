【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＮＭＩＸＸ（エンミックス）が１０月１４〜１８日（現地時間）に米フロリダ州のマイアミビーチで開催される「ビルボード・ラテン・ミュージック・ウィーク」に参加する。今年で３５周年を迎える「ビルボード・ラテン・ミュージック・ウィーク」はラテン音楽の祭典としては最大規模を誇る。ＮＭＩＸＸの所属事務所、ＪＹＰエンターテインメントによると、Ｋ―ＰＯＰアーティストの