通学路に高さ８ｍの巨大なゴミ山県道に沿って積み上がった巨大なゴミの山。長さは250ｍを超える――。異様な風景は、近くに小学校もある茨城県石岡市の農村地帯に広がっている。敷地内はプラスチック類のゴミが覆(おお)い尽くし、無数の樹脂(じゅし)製の袋は劣化して破れ、中身が飛び出しているものも目立つ。「資材置き場だった場所にゴミが運び込まれ始めたのは４年ほど前です。いまでは高さ８ｍ以上も積み上がっているうえ、フ