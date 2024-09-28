今年2月に名古屋グランパスからアルゼンチンのアルヘンティノス・ジュニオルスにレンタル移籍した貴田遼河。19歳のアタッカーは、リザーブチームのリーベル戦に出場し、新天地でのデビューを果たした。#AAAJ Y acá está nuestro jugador Z, Ryoga Kida &#128009;&#128293;彼はリーベル・プレートの選手たちを置き去りにして最初の試合をプレーした。 &#129401; pic.twitter.com/Bg0mM05lu5— Argentinos Juniors (@