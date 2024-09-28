映画『ハリー・ポッター』シリーズを題材とした料理コンテスト番組『ハリー・ポッター： ウィザーズ・オブ・ベーキング（原題：Harry Potter: Wizards of Baking）』の予告編が公開された。 全6話から成る本作は、パティシエやケーキアーティストが9チームに分かれ、『ハリー・ポッター』の物語からインスピレーションを得た巨大で魅力的なフ&#12