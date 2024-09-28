来週の主な予定パウエルFRB議長とラガルドECB総裁米雇用統計最もハト派の野口日銀委員中国大型連休 ・パウエルFRB議長が全米企業エコノミスト協会（NABE）で講演、ラガルドECB総裁が欧州議会に出席 ・中国は国慶節大型連休、政府の消費刺激策の効果は果たして…休み前30日に9月製造業PMIが発表される ・日銀9月主な意見、同会合では植田日銀総裁が政策判断「時間的余裕ある」との見解示し円安が進んだ ・9月米雇用