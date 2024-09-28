Chayut SetboonsarngThanadech Staporncharnchai[バンコク ２５日 ロイター] - タイの自動車部品業界は、先行きに暗雲が漂っている。多額の債務を抱えた国内消費者の自動車購買力が弱まっているほか、エンジン車主体の生産態勢が電気自動車（ＥＶ）に乗り換える海外の買い手の動きにうまく対応できていないためだ。このため各メーカーが減産や雇用削減を迫られ、政府はてこ入れ策を打ち出している。痛みは既に業界全体に広が