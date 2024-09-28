■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 42,000.0 | +1,480.0 | 43,400.0 ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 8,395.0 | +795.0 | 8,398.0 ] (1436) グリーンエナ 東証グロース [ 2,850.0 | +370.0 | 2,850.0 ] (1451) ＫＨＣ