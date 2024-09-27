モデルのモナが、婚約者のアオイとギリシャのビーチリゾートを訪れ、セクシーな水着姿を披露。モナの美しいヒップにアオイの目が釘付けになり、スタジオからも「お尻見てるじゃん」と声が上がった。【映像】スタイル抜群のモデル美女の水着姿（全身あり）9月26日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第2話が放送された。本作は、なかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の