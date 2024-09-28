9月28日(土)は中山・中京の2場開催。27日正午の馬場状態は、2場ともに芝ダート・良、28日の天気は中山が曇り時々雨、中京が曇りの予報となっている。 ■シリウスSでオメガギネスが重賞初制覇を狙う中京11Rはダート1900mのシリウスS(GIII)。オメガギネスは前走でオープンの三宮Sで2着に7馬身差を付ける圧勝。リズム良く運べれば、ここでも通用する力を持っていて、初重賞制覇を狙う。対するはダートで