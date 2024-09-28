山田杏奈を主演、當真あみ、萩原利久を共演に迎え、小説『リラの花咲くけものみ』がドラマ化されることが決定。NHK総合テレビにて2025年2月1日より放送される。【写真】當真あみ、萩原利久ら話題の俳優陣が出演！原作は、第7回未来屋小説大賞に続き、第45回吉川英治文学新人賞をダブル受賞した藤岡陽子よる小説。北海道の大自然を舞台に、「いのち」と向き合い獣医師を目指す元ひきこもり少女の、不器用でいとおしい青春物語だ