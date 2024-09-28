松下奈緒が主演を務める木曜ドラマ『スカイキャッスル』（テレビ朝日系毎週木曜午後9時〜9時54分）が9月26日（木）に最終回を迎えた。 『スカイキャッスル』 世にも優雅な佇まいとは裏腹に燃えたぎる野心、猛烈な見栄とプライド、そして…誰にも言えない秘密を抱えた、美しきセレブ妻たちのドロ沼マウントバトルを描く『スカイキャッスル』。 セレブ妻役を松下奈緒、木村文乃、比嘉愛未、高橋メアリージュン、受