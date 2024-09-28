花園を目指し、県大会に出場する選手ら（県高体連ラグビー専門部提供）第１０４回全国高校ラグビー大会神奈川県予選は２９日、２８校（合同５チーム）が参加して開幕する。決勝は１１月１７日にニッパツ三ツ沢球技場で行われ、今大会から有料となる。優勝校は大阪府東大阪市の花園ラグビー場で行われる本大会（１２月２７日開幕）に出場する。１月に全国制覇を成し遂げた桐蔭学園は２大会連続５度目の日本一を見据える。今春の