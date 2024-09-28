※経済指標 【米国】 ＊PCEデフレータ（8月）21:30 結果0.1% 予想0.1%前回0.2%（前月比) 結果2.2% 予想2.3%前回2.5%（前年比) 結果0.1% 予想0.3%前回0.2%（コア・前月比) 結果2.7% 予想2.7%前回2.6%（コア・前年比) 個人所得（8月）21:30 結果0.2% 予想0.5%前回0.3%（前月比) 個人支出 結果0.2% 予想0.3%前回0.5%（前月比) 卸売在庫（速報値）（8月