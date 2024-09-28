◆米大リーグドジャース７―２パドレス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２６日（日本時間２７日）、メジャー７年目にして初めて地区優勝をつかみ取った。王手がかかった本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」でフル出場。同点の７回１死一、二塁の４打席目に決勝の右前適時打を放つなど、５打数３安打１打点の大暴れで３年連続地区Ｖに大きく貢献した。試合後