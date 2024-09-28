[9.27 ラ・リーガ第8節](Estadio Municipal José Zorrilla)※28:00開始<出場メンバー>[バジャドリー]先発GK 13 カール・ハインDF 2 ルイス・ペレスDF 3 ダビド・トーレスDF 22 ルーカス・ローザDF 35 J. BahMF 8 キケ・ペレスMF 12 Mario MartínMF 15 エライ・キュマルトFW 11 ラウール・モロFW 14 フアンミ・ラタサFW 18 ダルウィン・マチス控えGK 1 André FerreiraDF 30 Raúl ChascoMF 4 ビクトル・メ