Helen CosterGram Slattery¡Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯£²£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤Î¶¦ÏÂÅÞ¸õÊä¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£·Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥È¥é¥ó¥×¥¿¥ï¡¼¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤ËÀèÎ©¤Á¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡Ö¾¡Íø¤¹¤ë·×²è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×»á¤È¶¨µÄ¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤È¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤â¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÅÀ¤ò