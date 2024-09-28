中国・深圳市の経済運営、１〜８月は全体的に安定空から見た深圳市の塩田港。（資料写真、深圳＝新華社記者/毛思倩）【新華社深圳9月27日】中国深圳市の統計局は27日、同市1〜8月の経済統計を発表し、経済運営は全体的に安定し、回復・上向き基調を継続したと明らかにした。一定規模（主要事業の年間売上高2千万元、1元＝約20円）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は前年同期比10.6％増えた。